Een trap van twee miljoen? Voor deze trappenkoning uit Barneveld is niks te gek

Trappen in het hoogste segment. Dat is waar Eestairs zich in specialiseert. Niets is te gek voor het bedrijf. Een trap van 3,5 miljoen? Eigenaar Cornelis Vlastuin realiseerde het. In twintig jaar tijd is het bedrijf gegroeid tot grote speler in het veld en weten de meest beroemde mensen EeStairs te vinden.