Een winkel sluiten, een andere openen, Dylan (20) deed het allebei tijdens de pandemie: ‘Ik moest vooruit’

,,Ik sloot een winkel, maar opende kort erna een meubelzaak. Er komt binnenkort ook een nieuwe showroom bij.” De 20-jarige Dylan de Ruiter uit Vlissingen is een rasverkoper. Dat is niet verbazingwekkend, want ondernemen is hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader drijft een groot elektronicaherstelbedrijf in de buurt.