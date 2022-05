Ernstig zieke Gert-Jan (58) wint juridisch gevecht van UWV: ‘Overwinning die ik niet meer had verwacht’

Een duurzame hoofddoek? Die bleek onvindbaar, dus ging Janey ze zelf verkopen

Rustige, natuurlijke kleuren. Daarbij voelt Janey Kruit (26) uit Zeist zich het allerbeste. Of het nou gaat om de sfeer van haar interieur, haar naturelle make-up of om haar kleding. Belangrijker nog is een duurzame insteek. Maar een hoofddoek die aan al die voorwaarden voldoet, bleek onvindbaar. En dus stapte de jonge ondernemer in dat gat in de markt.

10 mei