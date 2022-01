FNV: Lonen stijgen door, maar inflatiespook blijft probleem

Salaris Internatio­naal vrachtwa­gen­chauf­feur Leo (59): ‘Ik verdien nu veel geld’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Leo (59) werkt rond de 60 uur in de week als internationaal vrachtwagenchauffeur. Als we hem spreken heeft hij net een container in Duitsland gelost en is hij op weg naar de Maasvlakte.

