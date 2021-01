Francoise (39): ‘Ik wil op mijn 45ste met pensioen’

SalarisFrancoise (39) werkt 32 uur in de week als administratief medewerker voor een rechtbank. Daarnaast werkt ze zo’n 20 uur in de week als zzp’er in multilevelmarketing.

Wat verdien je met je werk bij de rechtbank?

,,Bruto 2380 en daar gaat 215 euro ouderschapsverlof vanaf en dan natuurlijk nog pensioen en loonheffing. Netto houd ik 1850 euro over.”

Blij mee?

,,Ja. Toen ik solliciteerde was het uurloon minder ten opzichte van mijn vorige werkgever, maar daar had ik geen dertiende maand dus ik ben er in het totaal niet op achteruit gegaan.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Dat heb ik wel geprobeerd, maar er zat weinig in. Ik onderhandelde trouwens niet alleen om het salaris, maar ook voor het aantal uren. Ik had gereageerd op een vacature van 24 uur, maar het werd een baan van 36 uur. Dat vond ik echt te veel, dus dat heb ik kunnen onderhandelen naar 32 uur.’’

Quote Ondanks dat ik als zzp’er goeie cijfers kon overleggen, zou de bank ons veel meer geven als ik een vast dienstver­band zou hebben

,,Ik ben akkoord gegaan met meer uren, omdat ik werk nodig had. Ik werkte destijds een half jaar als zzp’er - dat doe ik nog steeds trouwens - en we wilden een huis kopen. Ondanks dat ik goeie cijfers kon overleggen, zou de bank ons veel meer geven als ik een vast dienstverband zou hebben. Daarom ben ik gaan solliciteren. En ik wilde altijd al bij de rechtbank werken.”

Wat doe je als zzp’er?

,,Ik werk in de multilevelmarketing. Ik verkoop health en weightloss producten en begeleid een team hierbij. Ik krijg commissie over wat zij verdienen. Multilevelmarketing heeft ten onterechte een slechte naam. Veel mensen denken dat het een piramidesysteem is en dat het illegaal is. Maar in principe bestaat werken bij de overheid ook uit een piramidestructuur. Boven mij werkt een chef en uiteindelijk staat koning Willem-Alexander daar weer helemaal boven.”

Wat verdien je hiermee?

,,Gemiddeld zit ik ongeveer op 2700 euro bruto. Ik denk dat ik er zo’n 20 uur per week aan besteed. Ik ben vooral bezig met het recruiten van nieuwe mensen voor mijn team. Zo’n 80 tot 90 procent gaat via social media. Ik doe het vaak in de avonduren. Het is best verslavend. En als ik niet snel reageer, dan gaan ze naar een ander. Elke week geef ik ook online een business-presentatie die weer wordt gepromoot via Instagram en Facebook. Ik zie dit wel als mijn toekomst.”

Weet de rechtbank dat je dit erbij doet?

,,Zeker. Ik heb dat ook wel moeten aangeven in verband met aansprakelijkheid. Ze zijn er akkoord mee. Met mijn teamleider heb ik het er niet over, maar mijn collega’s vragen er wel eens naar. Het werkt bijvoorbeeld met een puntensysteem en ik heb niet lang geleden een ‘diamond promotie’ behaald. Dan krijg je een bonus van 400 dollar per maand om een lease-auto mee te financieren. Als je geen auto wil, maar een uitkering in geld dan krijg je 200 dollar. Ik heb de auto gekozen. Nederlanders zijn nuchter, sceptisch en argwanend over dit verdienmodel, maar in Amerika is het een grote industrie.”

En hoe zit het met de belasting?

Ik betaal elk kwartaal omzetbelasting, negen procent over de producten. Over de commissie hoef ik helemaal geen omzetbelasting te betalen, omdat het een Amerikaans bedrijf is. En uiteraard betaal ik een keer per jaar inkomstenbelasting, 37 procent zoals altijd. Ik doe dit werk nu drie jaar en had nooit verwacht dat het iets voor mij zou zijn. Ik was vroeger best verlegen, maar doe tegenwoordig presentaties voor 700 man. Dat zijn wel overwinningen. En ik heb nu best een behoorlijk team, daar groeien ook vriendschappen uit.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

Bij de rechtbank praten we daar niet over. Als iemand het vraagt zou ik het wel zeggen, alleen wordt het me niet gevraagd. Wel weten mijn collega’s dat ik elke vrijdag commissie uitbetaald krijg. Ik ben nu 39 en ik wil op mijn 45ste met pensioen. Dat is iets waar ik naartoe wil werken. Het is geen snel-rijk-word-systeem, maar het loopt wel door.”

Verdient Francoise genoeg?



Leeftijd: 39

Aantal jaar werkervaring: 18

Aantal werkzame uren per week: 32

Opleiding: mbo

Functie: administratief medewerker

Branche: rechtelijke macht



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie bij de rechtbank 1979 euro bruto. ,,Dat verbaast me. Ik ben misschien ook hoger ingeschaald omdat ik al ervaring had in de juridische wereld.”



*Noot van de redactie: de uitkomsten van de Salariswijzer zijn gebaseerd op dit specifieke individuele geval en zijn accuraat op het moment van publicatie.

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

