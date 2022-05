Frederiek is pas 22 jaar, maar start nu al haar vierde bedrijf: ‘Een heel imperium? Wie weet’

Ziektever­zuim naar recordhoog­te, mede door griepgolf: ‘Kan nog weken aanhouden’

Het ziekteverzuim in Nederland is vorige maand naar recordhoogte gestegen als gevolg van de griepgolf en coronabesmettingen. Het gemiddelde verzuimpercentage liep verder op tot 5,6 procent, van 5,5 procent in februari, zo valt op te maken uit cijfers van de arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Hoelang de huidige griepgolf in Nederland zal aanhouden en hoe hoog de piek van het aantal besmettingen wordt, laat zich volgens deskundigen van het RIVM moeilijk voorspellen.

21 april