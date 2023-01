‘Ga er maar gerust van uit dat er op je werk mensen zitten die het momenteel moeilijk hebben’

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: Blue Monday

Het is vandaag Blauwe Maandag - naar verluidt de meest deprimerende dag van het jaar. Het verhaal is u misschien bekend: Blue Monday werd bedacht door een Britse psycholoog, die claimde dat deze maandag in januari statistisch gezien de dag was waarop de meeste mensen zich neerslachtig of treurig voelen. Dat bleek lariekoek, Blauwe Maandag werd ontmaskerd als een stunt van een reisbureau: dat bedrijf wilde mensen aanzetten om maar vast een vakantie te boeken in de zomer.

Blue Monday mag onzinwetenschap zijn, maar dit is bepaald niet de makkelijkste tijd van het jaar. We zitten midden in de winter, de dagen zijn koud, de ochtenden en avonden donker, en de vakantie is nu echt voorbij. Een flink aantal mensen heeft vanwege lichttekort een winterdepressie. Zij hebben te maken met verminderde energie, motivatieverlies of gevoelens van hopeloosheid en verdriet. Dat is bepaald geen aanstelleritis.

Ondanks de dubieuze fundering onder Blauwe Maandag is het wel een goed moment om bewustzijn te creëren voor mensen die het mentaal moeilijk hebben. Dat is er namelijk niet vanzelfsprekend, in onze superpositieve wereld waarin we vooral voorbeelden zien van succesverhalen. We dienen vooral in de etalage te zetten hoe góéd het met ons gaat en hoeveel succes we wel niet hebben. In dat maatschappelijke verhaal past het niet om te rouwen, angstig te zijn of een depressie te hebben - dat vinden we maar ‘negatief gedoe’.

Vier op de tien Nederlanders

Maar onder die leukigheid gaat een andere werkelijkheid schuil. Vier op de tien Nederlanders loopt in het leven aan tegen een psychologische stoornis. Iedereen krijgt te maken met de shit van het leven. Je relatie gaat uit, je verliest een geliefde, raakt in geldproblemen of wordt ziek. En als je het zelf niet bent, dan wel de mensen om je heen. Ga er maar gerust van uit dat er op je werk mensen zitten die het momenteel moeilijk hebben, maar het misschien niet durven zeggen. En ja, dat kan ontzettend eenzaam zijn. Interesse tonen kan wonderen doen: het betekent om even je hart te mogen luchten zonder dat je ‘optimistisch’ hoeft te zijn.

Ook al is dat dan op een niet-bestaande dag als Blue Monday. Tot we mentale moeilijkheden niet meer hoeven te verstoppen, is extra aandacht nodig. En misschien een troost voor die mensen voor wie de winter zwaar is: ben je door deze tijd heen, dan gaat het daarna weer wat makkelijker. Na Blauwe Maandag wordt het - gelukkig maar! - gewoon weer dinsdag.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

