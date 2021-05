Gebruik je graag moeilijke woorden? Dit is waarom je dat beter niet kan doen

‘Kan het wat mínder vlot geschreven?’, las ik in mijn mail. Ik had wetenschappers geholpen met een artikel over hun nieuwste project en had mijn best gedaan om het voor leken zo helder mogelijk uit te leggen. Iets te helder, vonden ze, want nu kwam het allemaal iets te simpel op hen over. In de bijlage hadden ze suggesties gedaan om de zinnen weer passief te maken (‘onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten’) en ook ambtelijke taal zetten ze stilletjes terug (‘tevens’ in plaats van ‘ook’).