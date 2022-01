Gedichten, hekserijspullen en tekeningen: overal is een markt voor op internet

Het internet brengt iedereen in contact met iedereen en dat is goed nieuws voor handelaren die zich op een klein publiek richten. Het maakt niet uit hoe klein je niche is wanneer je jouw product aan de hele wereld tegelijkertijd aanbiedt, want je vindt veel makkelijker geïnteresseerden. En wie zijn zaken online regelt, hoeft zich ook geen zorgen te maken om het onderhoud van een duur winkelpand of kostbare reclame.



Online marktplaatsen en platforms zoals Etsy en Fiverr hebben de drempel voor handelaren en kleine zelfstandigen flink verlaagd. Wij spraken met enkele van deze digitale ondernemers, de kleine zelfstandigen die hun vaardigheden en handelswaar dankzij het internet aan de man kunnen brengen.