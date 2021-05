Geen alledaagse baan voor Emma, ze is internationaal bekend paardenfotograaf: ‘Vooral bloesemtijd is enorm druk’

Emma van Veldhuisen begon ooit met het maken van armbandjes van paardenhaar, wat enorm aansloeg in de paardenwereld. Daarnaast fotografeerde ze als hobby mensen met hun paard. Kennissen zagen de foto’s op haar Instagrampagina en vroegen haar of ze hen niet ook wilde fotograferen met hun paard. ,,Ik heb het maken van foto’s altijd leuk gevonden en mijn paard Wando is een voorbeeldig model.” Dus wat was er mooier om díe hobby om te zetten in werk? Haar werk bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt.