Genieten van het leven zou niet in de wachtstand moeten staan

Iets meer faillisse­men­ten in 2022, maar nog altijd bijzonder weinig door coronas­teun

Het aantal faillissementen is in 2022 opnieuw historisch laag gebleven. In totaal zijn vorig jaar 2144 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

12 januari