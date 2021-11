Gevaarlijke situaties op werk: ‘Veel bedrijven doen te weinig om ongelukken te voorkomen’

1 op de 8 werknemers ervaart zijn werk als gevaarlijk, dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit geldt niet alleen voor politieagenten of brandweermannen, maar ook vooral voor mensen uit de technische sector, het transport en de logistiek. Vier vragen beantwoord over gevaarlijk werk in Nederland.

1. Hoeveel mensen in Nederland hebben gevaarlijk werk?

In 2020 hadden bijna 950.000 werknemers - naar eigen zeggen - werk dat altijd of vaak gevaarlijk is. Dit zijn niet allemaal mensen in beroepen die de reputatie hebben gevaarlijk te zijn, zoals politieagent of brandweerman. Ongelukken komen net zo vaak voor bij medewerkers van de technische sector, het transport en de logistiek, aldus de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgevoerd door CBS en TNO. Ook buschauffeurs, dakdekkers en vrachtwagenchauffeurs geven aan hun werk gevaarlijk te vinden.

Quote Een werkgever is uiteinde­lijk altijd verantwoor­de­lijk voor de gezondheid van zijn personeel Elizabeth Palandeng

2. Waardoor ontstaan de meeste ongelukken?

Werkenden lopen in verschillende beroepen tegen verschillende soorten risico’s aan. ,,Een politieagent heeft eerder te maken met geweld dan iemand uit de bouw. Terwijl hij minder snel van een steiger of dak afvalt’’, zegt Joke van der Velpen, manager Wet & Regelgeving van Visma | Raet.

De meeste ongelukken op de werkvloer hebben twee oorzaken: iemand valt van een hoogte, of het gaat mis als mensen moeten werken met machines. ,,Als iemand valt is dat vaak omdat niet de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Er zijn bijvoorbeeld geen vangnetten geplaatst of een ladder is niet stevig neergezet’’, vertelt Elizabeth Palandeng, woordvoerder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij ongelukken met machines zijn soms werknemers niet goed geïnstrueerd in het gebruik. ,,Of de machine zelf voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Werknemers komen klem te zitten of worden geraakt door een losgeschoten machineonderdeel.’’

Niet alle gevaarlijke situaties worden bij de instantie van SZW gemeld. ,,Wij krijgen alleen de meldingen als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel heeft of is overleden’’, zegt Palandeng. Wie dus alleen een blauwe plek overhoudt na een valpartij, blijft dus onder de radar van de arbeidsinspectie.

3. Waarom gebeuren er nog zoveel ongelukken op het werk?

Het SZW ziet dat niet genoeg bedrijven voldoende doen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. ,,Nog te weinig bedrijven werken met een risico-inventarisatie, een overzicht van alle ongelukken die zouden kunnen gebeuren op de werkvloer en hoe deze te voorkomen zijn. Een werkgever is uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn personeel. Het is dus heel belangrijk dat hij weet welke risico's het personeel loopt.’’

Soms is het personeel ook beter op de hoogte van de gevaarlijke risico's dan de werkgever. Indien dit gebeurt, adviseert Van der Velpen om direct te gaan praten met de leidinggevende ,,Als je denkt dat je gevaar loopt op je werk of onveilig voelt, dan is het heel belangrijk om dit zelf aan te kaarten. Zeker als je het gevoel hebt dat er nog niets aan gedaan wordt.’’

4. Wat als de werkgever je klacht niet serieus neemt?

Het kan voorkomen dat werknemers problemen signaleren en aankaarten bij de werkgever, maar dat hier uiteindelijk niets mee gebeurt. Van der Velpen: ,,Dit zal waarschijnlijk geen opzet zijn. Een werkgever wil niet dat een van zijn werknemers gewond raakt of erger, maar een probleem kan soms onderschat worden. In deze gevallen adviseert ze werknemers om de arbeidsinspectie, de vakbond en vooral de arbodienst in te schakelen.’’ Zij zullen de klacht anoniem behandelen en de leidinggevenden aanspreken. ,,De kans is hierdoor groter dat de werkplek snel een stuk veiliger wordt.’’

