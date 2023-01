Groter netwerk zorgt voor meer carrièrekansen: 'Voorkom dat het een vage to-do wordt’

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: netwerkstrategie voor het nieuwe jaar

Een vers jaar waarin je weer van alles mag. Je koers bestendigen, of juist een andere richting inslaan. Ik hou ervan! Laten we eens kijken naar netwerken. Anderen ontmoeten, levert een hogere levensverwachting, minder depressies, een buffer tegen stress en een lagere hartslag op, blijkt uit onderzoek.

Netwerken verhoogt ook je kansen op een mooie nieuwe opdracht als ondernemer of om binnen je organisatie deel te nemen aan een interessant nieuw project. Belangrijk dus om eens goed stil te staan bij hoe je netwerk eraan toe is.

Lijst met namen

We starten met je ervaringen in 2022 en kijken dan naar je plannen voor 2023. Ben je weer naar live netwerkbijeenkomsten geweest? Heb je er nieuwe mensen leren kennen? Zo ja, schrijf hun namen op. Heb je verder nog nieuwe mensen via je werk ontmoet? Voeg ze ook toe aan je lijst. Met welke van deze mensen heb je nu veel contact? Met wie zou je meer contact willen? Kijk tenslotte nog even naar je LinkedInprofiel en hoe actief je daarop bent geweest. Heb je er veel connecties bij gekregen, veel gereageerd en regelmatig gepost?

Kies nu eerst je doelen voor het nieuwe jaar. Wil je nieuwe klanten bereiken of opdrachten vinden? Of wil je je netwerk dit jaar misschien inzetten om een nieuwe baan te vinden? Zijn er nog mensen (in bepaalde functies of bij bepaalde bedrijven) die je nu nog niet kent maar graag wil toevoegen aan je netwerk?

Als je eenmaal weet wat je wilt, kun je aan de slag. Netwerken kan op meer manieren dan alleen handjes schudden op een netwerkborrel. Schrijf een post op LinkedIn om een discussie te starten, bied eens aan een presentatie te geven of ga lunchen met een collega die je nog niet kent. Je kunt ook met meerdere collega's afspreken regelmatig samen bijeen te komen - bijvoorbeeld voor de lunch - waarbij telkens iemand iets over zijn of haar werk vertelt, of je nodigt een spreker van buitenaf uit.

Goede voornemens waarmaken

Reserveer echt tijd in je agenda om aan je netwerk te besteden. Voorkom dat netwerken een vage to do in je agenda blijft, die je altijd wegveegt omdat er iets belangrijkers de kop opsteekt. Bepaal nu alvast je acties en rooster ze in.

Wil je meer berichten schrijven voor LinkedIn, kies dan hoe vaak je wil posten per week of per maand en plan schrijftijd in. Wil je nauwer contact met collega’s die je nog niet kent maar die iets in jullie organisatie doet wat jou interessant lijkt, prik dan in je agenda een moment per maand voor een lunch. Plan ook alvast in wanneer je diegene uit gaat nodigen voor de afspraak.

Tijd besteden aan je netwerk kan ook op een andere manier. Vind je het spannend om op een vreemde af te stappen? Reserveer dan ruimte in je agenda voor een training waarin je leert jezelf met vertrouwen te presenteren en makkelijker verbinding te maken met een ander.

Ambassadeurs voor je werk

Hoeveel ik zelf aan mijn netwerk heb gehad in 2022? Veel van mijn nieuwe opdrachten kwamen via eerdere connecties. Ik kreeg mooie verhalen te horen over hoeveel indruk een workshop of training had gemaakt. Een directeur die ik meer dan vijftien jaar geleden trainde, had na al die tijd iemand aangeraden om mij te benaderen. Nog iemand anders vertelde me dat hij mijn boek Zakelijk flirten in de opvoeding van zijn kinderen gebruikt om uit te leggen hoe je contact maakt met anderen.

Ik kreeg het er helemaal warm van. Wat een ambassadeurs voor mij en mijn werk! En dat terwijl ik deze mensen eigenlijk niet goed op de hoogte had gehouden van waar ik mee bezig was het afgelopen jaar. Daar kan ik kort over zijn: dat had een stuk beter gekund. Met een mooie netwerkstrategie hoef jij eind 2023 deze conclusie vast niet te trekken.

Meer strategieën voor een succesvolle carrière? Lees ook Mirjams boeken Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag.

