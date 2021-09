Gwendolyn is pas 24 en runt nu al twee dansscholen: ‘Iedere dag mee bezig, maar voelt nooit als werken’

Al van kinds af aan is dansen wat Gwendolyn het liefste doet. Haar ogen beginnen te stralen wanneer ze erover vertelt. Ze groeide op in Rotterdam-Ommoord en kreeg dansen met de paplepel ingegoten: ook haar ouders hebben een dansverleden. Toen de jonge Gwendolyn zelf net op een dansschool zat, zag haar lerares dat ze talent had. Uiteindelijk mondde dat uit in een auditie bij het Albeda Danscollege in Rotterdam. Daar ontstond het idee om zelf een dansschool te beginnen.