Han bouwde een fitnessimperium op, maar liet alles achter: ‘Ik voelde niet meer’

Je nam na tweeëntwintig jaar afstand van je bedrijf voor een boutique boxing-concept. Wat doe je precies?

,,Ik heb me toegelegd op de ontwikkeling van holistische fitnessformules. Ik zie mensen die hun inactiviteit gedurende de dag proberen te compenseren op de loopband. Na hun werkdag haasten ze zich naar de sportschool om nog een uurtje mee te pakken. Die manier van sporten is ongezond. Tegelijkertijd zie ik een nieuwe generatie die sensitiever is en bewuster wil leven. Dus zette ik Round 11 op, een boutique boxing-concept waar boksen, fitness en mindfulness samenkomen in één work-out. In de naam zit het nummer 11, dat staat voor de boodschapper die liefde en licht in het leven van een ander brengt. Die taak heb ik op me genomen.’’