Heb je een probleem? Pedro lost het op met Lego: ‘Deze steentjes hebben iets magisch’

Leiding leren geven? Beter worden in samenwerken? Kinderen enthousiast maken voor techniek? Pedro Jooren (62) uit Montfoort krijgt het allemaal voor elkaar. Zijn heilige middel hiervoor? Dat is Lego.

Met zijn bedrijf geeft hij cursussen aan volwassenen en met zijn stichting de Steenfabriek geeft hij workshops aan kinderen om hen te leren over techniek. Zo krijgt Pedro Jooren zijn hele omgeving aan het legoën. ,,Het zijn echt fantastische steentjes”, vindt hij. ,,Ze hebben iets magisch!”

Na veertig jaar beroepsmilitair geweest te zijn, richtte Jooren in 2007 zijn eigen bedrijf op. Hij deed een opleiding bij Lego en geeft nu cursussen in Lego Serious Play. ,,Ik geef bijvoorbeeld teambuildingstrainingen aan sportverenigingen en bedrijven. Zij vertellen van tevoren wat hun doelstelling is. Normaal gesproken zouden organisaties misschien wel tien vergaderingen nodig hebben om tot een oplossing te komen. Nu lukt dat in een training van een paar uur.”

Gevoelig

Te mooi om waar te zijn? Volgens Jooren absoluut niet. ,,Ik geef deelnemers vaak allerlei verschillende opdrachten om iets te bouwen. Pas heb ik een jongen die op de middelbare school zit begeleid, die moeite had met presenteren.”



,,Tijdens de eerste opdracht heb ik hem gevraagd zichzelf te bouwen. Uiteindelijk stelde ik vragen. Niet over hem, maar over zijn bouwwerk. Dat was een heel gevoelig gesprek, waarbij we erachter kwamen waar zijn belemmeringen in zitten”, vertelt Jooren. ,,Deze jongen vond het een stuk makkelijker om via Lego uit te leggen. Hij kon het namelijk gewoon laten zien.”

Lees verder na de foto.

Volledig scherm De bouwwerken die kinderen bij Pedro Jooren maken. © Privéfoto

En zo werkt dat ook bij eigenlijk alle bedrijven, laat Jooren weten. ,,Ik heb allerlei speciale legosets, bijvoorbeeld om de omgeving na te bouwen, of een communicatieset waarbij je verbindingen kunt maken.”

Techniek

Maar Jooren kan nog meer met zijn wonderstenen. Sinds anderhalf jaar geeft hij met zijn stichting de Steenfabriek les aan kinderen aan de hand van Lego. ,,Ons doel is om kinderen kennis te laten maken met de mooie wereld van techniek. Veel kinderen weten namelijk helemaal niet dat ze technisch talent hebben of techniek leuk vinden.”

Quote Veel meisjes zijn zelfs preciezer en secuurder dan jongens. Dat is grappig om te zien Pedro Jooren

Jooren gaat de komende twee jaar langs bij alle zeven basisscholen in de gemeente Montfoort. ,,Ze gaan dan aan de slag met speciale sets, genaamd Lego Education. Leerlingen bekijken eerst een filmpje en lezen een verhaaltje op de tablet. Dat is goed voor de taalvaardigheid. Daarna moeten ze een bouwtekening bekijken. En dan moet er ook nog worden samengewerkt.”

Motoren, accu’s en lichtsensoren

Meester Pedro, zoals hij op scholen door het leven gaat, leert kinderen naar eigen zeggen zo allerlei ‘21ste-eeuwse vaardigheden’. ,,Dit is namelijk geen gewone Lego”, legt Jooren uit. Hij wijst naar allerlei verschillende onderdelen, zoals motoren, accu's en lichtsensoren. ,,Kinderen kunnen daar echt heel goed mee uit de voeten. Ze leren zo hoe ze moeten programmeren.”

De lessen slaan volgens Jooren aan. ,,Veel kinderen zijn best vaardig, zonder dat ouders of zijzelf dat door hebben. Ik zie kinderen die weinig begeleiding nodig hebben. En aan de non-verbale uitstaling zie ik ook dat kinderen het leuk vinden. Dat zijn zeker niet alleen maar jongens.” Zijn ervaring is dat meisjes net zo snel bouwen als jongens. ,,Alleen de aanpak is anders.”

Lees verder na de foto.

Volledig scherm De bouwwerken die kinderen bij Pedro Jooren maken. © Privéfoto

Emancipatie

,,Eigenlijk is dit emancipatie 3.0”, vindt Jooren. ,,Ik probeer meisjes te stimuleren om ook iets te gaan doen met techniek. Veel van hen zijn daar namelijk hartstikke goed in, maar weten dit niet. Veel meisjes zijn zelfs preciezer en secuurder dan jongens. Dat is grappig om te zien.”

Voor de fanatiekste kinderen geeft Jooren lessen in de bibliotheek in Montfoort. Daar maken ze bewegende en muziek makende robots en voertuigen. ,,Op deze manier ontdek ik veel talent. En dat is belangrijk, want technische mensen zijn hard nodig. Twee meisjes uit groep 8 hebben laatst door middel van Lego de techniek helemaal ontdekt. Binnenkort gaan ze naar een technische vmbo-school. Dat is uiteindelijk het doel.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredacteur, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.