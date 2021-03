‘Het grootste thuiswerkexperiment aller tijden is mislukt’

Model Danique (22) leeft het leven waar duizenden meisjes van dromen; ‘Maar het is ook spijker­hard’

14 maart Fotomodel Danique Blaauwendraad (22) uit Woudenberg woonde in New York en Milaan en vliegt de wereld over voor topmerken als Calvin Klein, Schwarzkopf en L’Oreal. Ze leeft het leven waar duizenden andere meisjes alleen maar van kunnen dromen. Maar ze heeft er óók veel voor opgegeven. ,,De tranen sprongen in mijn ogen.’’