Hinke (12) heeft haar eigen kleding- en sieradenwebshop: ‘Soms vind ik het moeilijk in mezelf te geloven’

Na de zomervakantie zet ze voet naar de middelbare school. Het wordt het Canisius in Tubbergen. Weer een nieuwe stap in haar nog zo jonge leven. Wat ze daarna wil gaan doen? Hinke lacht. „Een fashionopleiding”, klinkt het. Natuurlijk. Ze is gek van kleding en sieraden. Door Vinted - een platform voor tweedehands kleding - kwam ze erachter dat het verkoopgedeelte haar goed ligt. Dat smaakte voor de jonge Agelose naar meer. Ze bouwde daarna eigenhandig een webshop, kocht kleding in en opende een Instagramaccount. Fashion by Hinke was geboren.