Hoogste hof VS onderzoekt of Biden wel vaccinatie van miljoenen werknemers mag eisen

Alle barista’s van Starbucks-filialen in de VS moeten deze week hun werkgever laten weten of ze tegen corona gevaccineerd zijn. Zijn ze dat niet, dan moeten ze voortaan elke week de uitslag van een negatieve coronatest laten zien. Testen is voor eigen rekening, een zelftest is niet voldoende. Starbucks heeft zijn vaccinatiebeleid aangepast onder druk van nieuwe regels van de regering Biden. Sinds deze week geldt in de VS een vaccinatie- of testplicht voor medewerkers van grote bedrijven.