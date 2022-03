Hou je niet van strijken, maar moet je wel vaak een overhemd aan? Jan-Jaap (22) heeft de oplossing

,,Eigenlijk is mijn leven niet meer te overzien”, zegt Ten Cate met een lach. Hij doet veel tegelijk, namelijk een studie, een bijbaan en daarnaast is hij bezig met zijn bedrijf Vercate. Vanuit zijn studentenflatje in Rotterdam, waar constant mailtjes binnenkomen, vertelt hij dat zijn focus in het beginstadium van zijn bedrijf nog wel op studeren lag. ,,Maar nu is dat volledig omgedraaid. Het werken aan een eigen bedrijf is enorm leuk, want je ziet je bedrijf en product groeien. Ik ging er steeds meer tijd insteken en mijn studie werd toen een bijzaak".