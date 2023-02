‘Ik had eerst moeite met het feit dat ik weet wat onze medewerkers verdienen’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Joery (31) is samen met zijn vrouw eigenaar van een brasserie en cafetaria. De brasserie is open voor lunch, borrel, diner, feesten, vergaderingen en bijeenkomsten. Joery werkt gemiddeld 60 uur per week.

Wat verdien je?

,,Bruto verdien ik 9467,44 euro om precies te zijn. Ik keer mijzelf 5500 euro netto uit en mijn vrouw keert zichzelf 1000 euro uit. Samen is dat 6500 euro netto per maand.”

Blij mee?

,,Ja, ik ben tevreden. Als we het per uur omrekenen, verdien ik niet heel veel. Het werk stopt nooit en ik werk minimaal 14 uur per dag. Ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn dertigste een eigen horecaonderneming wilde. Dit is mijn droom, dus voor mij voelt het niet als werken. Een eigen horecazaak is geen werk, meer een levensstijl. Het zijn korte nachten, hard en veel werken. Daar ga ik goed op. Ik hou niet van vakantie vieren en niksen.”

Heb je voor je personeel goede secundaire voorwaarden?

,,We zorgen goed voor onze mensen, omdat we weten hoe schaars goed personeel is. We schrijven geen pauzes en zorgen er altijd voor dat er een maandrooster is. Dat is best bijzonder voor de horeca. We betalen overuren uit en er mag op onze kosten worden gesport. Ook mag ons personeel op onze kosten uit eten om inspiratie op te doen.”

Moet je hard werken voor je geld?

,,Iedereen in de horeca moet hard werken voor zijn geld. Mijn werk is geweldig en we hebben een leuk salaris, maar de keerzijde is wel dat ik weinig tijd voor andere dingen heb. Bijvoorbeeld voor mijn gezin, familie en vrienden. De verjaardag van mijn zoon heb ik een keer moeten missen, omdat personeel ziek was en het zo druk was. Dat zijn vervelende momenten. Gelukkig werken mijn vrienden ook allemaal in de horeca. Op maandagavond stop ik om 8 uur met werken en spreek dan af met vrienden.”

Neem je dan wel eens vrij?

,,Op woensdag ben ik altijd vrij en heb ik quality time met mijn gezin. Daar komt niks tussen. We krijgen wel eens aanvragen voor een feestje op die dag. Dat kan om veel geld gaan, maar toch zeg ik het dan af. Verder zijn we in september altijd een week dicht om op vakantie te gaan.”

Hoe heb je bepaald hoe veel je jezelf uitbetaalt?

,,Ik heb daar discussies over gevoerd met mijn boekhouder. Mijn vrouw en ik vonden het niet nodig om onszelf zo veel uit te betalen. Maar de boekhouder vond het verstandig om onszelf wat meer te belonen en privé te sparen. In het begin had ik moeite met het feit dat ik weet wat onze medewerkers verdienen en dat zij daar heel hard voor moeten werken. Dat voelde voor mij niet eerlijk. De coronatijd heeft wel doen beseffen dat in ons salaris ook een stuk risico zit wat bij ondernemen hoort.”

Onderhandelt je personeel over salaris?

,,Ik ga altijd in gesprek met medewerkers die willen onderhandelen. Mijn vraag is vaak: wat krijg ik ervoor terug? Als iemand 500 euro meer wil verdienen, dan kan dat zitten in meer inzet, meer flexibiliteit of meer verantwoordelijkheden. Wanneer iemand is aangenomen voor de bediening en in de loop van de tijd de verantwoordelijkheid heeft gepakt om voorraden te bestellen of roosters te maken, dan juich ik dat toe. En daar mag ik dan ook meer salaris voor betalen.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Mijn doel is om op mijn vijftigste financieel onafhankelijk zijn. We hebben een pand van 1,2 miljoen. Over een paar jaar is dat afbetaald en dat is dan vast een mooi pensioen. Ik wil nu pieken en straks tijd overhouden en genieten. Het liefst zou ik richting de zon gaan en lekker doen wat ik op dat moment leuk vind. Wie weet is dat een restaurant runnen, maar dan met wat minder druk.”

Verdient Joery genoeg?



Leeftijd: 31

Aantal jaar relevante werkervaring: 11

Aantal werkzame uren per week: 40+

Opleidingsniveau: mbo

Functie: eigenaar brasserie en cafetaria, van origine kok

Branche: Horeca Als de brasserie en de cafetaria onderdeel zouden zijn van een groter bedrijf dat valt onder de cao Horeca, dan zou Joery met zijn werkzaamheden bedrijfsmanager zijn. De bijpassende cao-schaal is schaal 9. Het salaris kan volgens de cao-schaal beginnen bij 3081,03 euro en oplopen tot 3830,87 euro bruto per maand. Joery heeft dan niet de voordelen van het ondernemerschap, maar ook een stuk meer rust omdat de plichten minder zijn. Joery: ,,Dat salaris zou passend zijn als ik als werknemer ergens zou werken. Dit is vaak wel een functie alleen voor de ‘voorkant’. Dat betekent dat de keuken en dergelijke daar niet bij hoort. En ik hou juist van alles doen.”

