‘Ik heb het idee dat ze het op mijn werk zien alsof ik twee extra vrije dagen heb’

Mag je werkgever loon inhouden als je je ziek meldt? Dit zijn de regels voor ziektever­zuim

Corona, verkouden of een gebroken been. De ene dag voel je je kiplekker, en een dag later zit je ziek thuis. Wat zijn de rechten van werknemer en werkgever op het gebied van ziekteverzuim? Experts beantwoorden vijf veelgestelde vragen over ziekteverzuim.

19 mei