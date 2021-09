Ik tel hier met u af naar mijn laatste werkdag

Het is u misschien nog niet opgevallen, want weinig mensen lezen vaste inleidingen boven stukjes. Maar de rubriek is van naam veranderd. Het cijfer ook. We hebben 563 dagen ‘in quarantaine’ gehaald. Nu is het klaar. Het leven begint ook weer verduveld gewoon te worden, dus dat komt goed uit. Ik zeg niet dat het allemaal voorbij is. Dat gedonder met de QR-code zal nog wel even doorgaan (ik heb er zelf nog steeds geen). En hopelijk blijft de ziekenhuizen een nieuwe piek bespaard. Maar we gaan een bijna-normale tijd in. Die voor mijzelf, ik vertelde het u gisteren al, wel grote veranderingen brengt. Ik stop met werken. Maar omdat ik nog even heb, tel ik hier met u af naar mijn laatste werkdag. En misschien kunnen we nuttige ervaringen uitwisselen (kom ik later op terug).