In het holst van de nacht loopt verslaggever Danique mee met beveiliger Eddy: ‘Hoe hou je dit vol?’

Beveiliger Eddy Jesse (54) uit Barneveld is geen bangerik. Dat blijkt wanneer we onze ronde over het terrein doen. Met een zaklamp schijnen we in het rond om te kijken of alles er nog rustig bij ligt. ,,We moeten ook checken of alles het nog doet. Bijvoorbeeld de sprinklers die door het hele pand hangen, moeten tijdens elke dienst worden gecheckt.”