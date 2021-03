Interieurdesigner Stephany (33) omgekomen bij ernstige crash in Ghana: ‘Ze genoot vol van haar leven’

Max (20) stapt in bedrijf zieke vader: ‘Aan ziekenhuis­bed besloten hoe we het gingen doen’

22 februari De wereld van de familie Blanke staat eind 2019 volledig op z'n kop. Vader Robby (47) blijkt een ongeneeslijke vorm van kanker te hebben. Robby begon net aan zijn droom: de grootste detacheerder worden van technisch personeel in zijn regio, Salland. Aan het ziekenhuisbed besluit zoon Max (20) zonder twijfel te stoppen met zijn zorgopleiding om in het bedrijf van zijn vader te stappen. Een jaar later runnen ze samen het bedrijf, storten ze zich ook op elektrische laadpalen, zitten ze net in een nieuw kantoor en is het ziektebeeld van Robby positief.