Invalleerkracht Dennis heeft al meer dan 3000 kinderen in de klas gehad

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Dennis Verwoert (46), interim leerkracht bij Proominent Primair Onderwijs in Ede.

Wat doe je precies?

,,Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, gaat de school op zoek naar invallers. Ik ben nu twee jaar zo’n invaller. De ene keer weet ik ruim van tevoren waar ik moet zijn, omdat de docent bijvoorbeeld een cursus of verlof heeft. Maar het komt ook voor dat ik ’s ochtends pas weet naar welke school ik moet om in te vallen.”

Hoe ziet je dag eruit?

,,Dat is heel verschillend. Als ik de school al ken, hoef je me weinig te vertellen. Dan draai ik een schooldag zoals iedere andere leerkracht dat doet. Maar het komt ook voor dat ik ’s ochtends pas na 07.30 uur bericht krijg dat ik moet invallen. Dan is het eerst even goed schakelen en scannen wat ik zie in het lokaal. Ken ik bijvoorbeeld de lesmethodes die de school gebruikt? Dat gaat vaak snel, want voor je het weet moet je de klas al verwelkomen.’’

Ben je bewust interim leerkracht geworden?

,,Ik heb heel lang mijn eigen klas gehad, maar ik wilde graag dichter bij huis gaan werken. Mijn huidige werkgever bood me toen deze constructie aan. Ik vind het leuk dat je ’s morgens niet weet waar je een uur later voor de klas staat. Natuurlijk heb je weleens een dag dat het lastig is. Maar omdat je bijna nooit een klas twee dagen achter elkaar hebt, kun je het makkelijker achter je laten.’’

Quote In twee jaar tijd heb ik ruim vijftig scholen gezien en heb ik meer dan driedui­zend kinderen in de klas gehad Dennis Verwoert

Is het niet lastig dat je steeds voor een andere klas staat?

,,Nee, dat hoort bij dit beroep. Omdat ik voor alle klassen heb gestaan, ken ik de meeste lesmethodes wel. Ik kom dus nog maar weinig verrassingen tegen. In grote lijnen weet ik wel wat er gedurende het jaar geleerd moet worden.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Het allerleukste is als ik last minute word gebeld. Zeker als het een school is waar ik nog niet eerder ben geweest. Dat is voor mij echt een cadeautje. Ik vind het leuk om op verschillende scholen even in de keuken te kijken. Om te zien hoe zij het doen. In twee jaar tijd heb ik ruim vijftig scholen gezien en heb ik meer dan drieduizend kinderen in de klas gehad.’’

En wat is minder leuk?

,,Dat heeft niet direct met het invallen zelf te maken. Maar doordat je geen eigen klas hebt, bouw je geen band met de leerlingen op. Je viert geen eigen verjaardagen of werkt met groep 8 naar de eindmusical toe. Ook ken ik de thuissituatie van de leerlingen niet.’’

Quote Je moet ertegen kunnen om dagelijks voor een andere groep te staan of op een andere school te werken Dennis Verwoert

Wat moet je in huis hebben om een goede interim leerkracht te zijn?

,,Je moet professioneel flexibel zijn. Je moet ertegen kunnen om dagelijks voor een andere groep te staan of op een andere school te werken. Daarnaast moet je sterk in je schoenen staan. Er zitten soms dagen tussen dat het niet lekker loopt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je sociaal bent. Je komt zoveel mensen tegen. Als ik klaar ben, ga ik niet gelijk weg. Ik loop altijd even langs mijn collega’s om gedag te zeggen.’’

Wil je dit werk tot aan je pensioen blijven doen?

,,Ik vind het ontzettend leuk, maar tot aan mijn pensioen duurt nog wel een poosje. Al heb ik op dit moment geen enkele reden om ermee te stoppen.’’

