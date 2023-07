Is haasten slecht? ‘Een beetje tijdsdruk maakt dat je makkelijker prioriteiten stelt’

Hoe is het nu met? Eigen bedrijf én vrachtwa­gen­chauf­feur, Frederiek (22) doet het er gewoon bij: ‘Altijd bezig met werken’

Frederiek van Ruiten zit niet graag stil. De 22-jarige is directeur van een camperverhuurbedrijf (haar vierde onderneming), zit in het ondernemerskabinet en heeft sinds kort haar vrachtwagenrijbewijs, dat ze vanaf komend najaar in wil gaan zetten.