IT’er Ammar (32) houdt de NS-website draaiende: ‘Als kind stond ik al bekend als probleemoplosser’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ammar Alkhatib (32), technisch applicatiebeheerder bij de NS in Utrecht.

Wat doet een technisch applicatiebeheerder precies?

,,Samen met vijf anderen ben ik verantwoordelijk voor de website van de NS. Ik zorg ervoor dat de diensten die op de site staan kloppen met die van de reisplanner. Daarnaast houd ik me bezig met de technische kant van de website. Als er een probleem is dan los ik dat op.’’

Stel je hebt een probleem, hoe ga je dan te werk?

,,Ik probeer het altijd eerst zelf op de te lossen. We hebben veel op papier staan over hoe we eventuele problemen moeten aanpakken. Als dat niet werkt dan zet ik mijn hersens aan het werk, want die technische kant vind ik het allerleukst. Mocht het me dan nog niet lukken, dan schakel in mijn collega’s in. Al is Google er ook altijd nog.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Mijn passie ligt bij de technische kant van informatica. Dus codes schrijven en problemen oplossen. Ik ben altijd bezig om bugs te ontdekken en deze op te lossen. Dat is niet makkelijk en maakt het werk heel uitdagend. Een website met miljoenen bezoekers moet altijd goed draaien. Dat zorgt soms wel voor druk, maar dat is niet erg.’’

En wat is minder leuk?

,,Het is af en toe heel ingewikkeld. Je bent soms lang met iets bezig en je moet goed nadenken wat je moet doen. Dat kost best veel energie. Na een intensieve dag ben ik dan ook echt moe.’’

Door corona werk je nu thuis, hoe gaat dat?

,,Ik zou het liefst in ons kantoor in Utrecht aan het werk zijn, maar dit is het veiligst voor mij en anderen om me heen. Doordat ik net nieuw ben, is het soms best lastig. Als ik nu iets wil vragen, moet ik eerst kijken of die persoon wel online is. Op kantoor loop je gewoon even langs. Maar in principe heb ik geen kantoor nodig, alleen een computer.’’

Was het niet gek dat je op je eerste werkdag thuis zat?

,,Zeker weten, maar aan de andere kant zit ik wel lekker in mijn pyjama achter de computer. Er zit toch niemand naast me. Maar het is wel lastig om je collega’s goed te leren kennen. Dat gaat nu telefonisch of via Teams. Dat is toch anders dan in het echt.’’

Wilde je altijd al met computers werken?

,,Als kleine jongen was ik al een nerd. Ik was altijd met computers bezig. Ik kom oorspronkelijk uit Syrië en in mijn dorp stond ik bekend als de probleemoplosser. Iedereen kwam naar me toe als er iets kapot was of als ze vragen hadden. Ze waren altijd verbaasd hoe snel ik kon typen.’’

Blijf je dit werk tot aan je pensioen doen?

,,Dat durf ik niet te zeggen. Ik wil me graag blijven ontwikkelen om verder te gaan met mijn carrière. Ik zou over een tijd misschien wel iets gevarieerders willen doen. Dat ik me meer met programmeren bezig kan houden, want dat doe ik ook graag. Maar dat weet ik nog niet. Voorlopig zit ik hier goed.’’

