Jaarabonnement en elke dag een ijsje: de secundaire arbeidsvoorwaarden van Joris (22)

column Sociale media zijn ook op werk afleider nummer één: ‘Dan realiseer ik me dat ik er weer ben ingetrapt’

Je hebt nog veel taken op je lijstje, dus eigenlijk moet je nu echt even geconcentreerd aan de slag. Maar dan krijg je een melding binnen op je telefoon en móét je kijken wat er aan de hand is. Psycholoog Thijs Launspach zou met zijn kennis over hoe sociale media ons verleiden beter moeten weten, maar ook hij kan moeilijk weerstand bieden aan hun lokroep.