Jacques (60) had een dikke baan bij de Rabobank, nu gaat hij aan de slag als hoofdconducteur

Werk jij omdat het nu eenmaal moet? Zo kan je je baan echt leuk vinden

Golfinstructeur Leonard Smit ging iedere dag met plezier naar zijn werk. Bij zijn leerlingen zag hij iets anders: zij gingen gebukt onder werkstress of vonden geen voldoening in een baan die weinig uitdaging bood. Hij vroeg zich af: hoe kun je werk leuk maken, ook als je takenpakket niet altijd leuk is? Inzichten uit zijn eigen loopbaan verzamelde hij in het boek Nooit meer hard werken.

29 december