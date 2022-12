Je werk regelen rond je privéleven is asociaal

Kerstpak­ket ingezet in strijd om personeel: ‘Als je dit jaar niks krijgt van je baas, heeft-ie een hard hoofd’

Door de schaarste op de arbeidsmarkt en duurdere tijden lijkt het kerstpakket belangrijker dan ooit. De fleecedekens, mokken en warme chocolade zijn niet aan de slepen. Maar is het genoeg in de strijd om personeel? ,,Nederlanders kan je niet meer simpel blij maken met iets materieels. Daar zijn we echt te rijk voor.’’

1 december