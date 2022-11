Jos (58) is boventallig en boos: ‘Vlak voor mijn pensioen, zou ik opeens weg moeten?’

Johan (61) was niets waard op school maar runt nu een succesvol­le drukkerij: ‘Creativi­teit wordt onderschat’

Dertig jaar geleden begon Johan van den Tweel een eenmansdrukkerij aan de Hamseweg in Hoogland. Nu heeft hij een gloednieuwe zaak geopend op de Radonweg in Amersfoort, en staat zijn zoon Bob op het punt de zaak over te nemen. ,,We willen geld verdienen, maar wel op een persoonlijke, leuke manier.’’

