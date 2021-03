Julia Wouters is topsporter af en start eigen bedrijfje: ‘Ik kan onmogelijk voor een baas werken’

Gat in de markt: Daphne (38) ontwerpt kleding voor mensen met een beperking

5 maart Leuke en goed passende kleding voor mensen met in een rolstoel: het is er nauwelijks. En dat was Daphne de Ruijter (38) uit Zeist een doorn in het oog. Haar oplossing? Deze kleding zelf maken, in haar eigen atelier. En dat loopt als een trein.