Kapper Manon (43) knipt niet alleen klanten, maar coacht ze ook: ‘Wie wil je zijn in het leven?’

PODCAST Karim komt bijna vrij uit gevangenis: ‘Ze zeggen dat het buiten veranderd is, maar ik zie geen vliegende auto’s’

Al twee jaar zit hij vast in de Alphense gevangenis. Maar het einde is in zicht. Karim (35) mag misschien de laatste fase van zijn straf buiten doorbrengen. Afhankelijk van de risico’s, belangen van eventuele slachtoffers en als hij werk heeft. Met een enkelband, dat wel. ,,Ik pak elke baan aan.”

20 november