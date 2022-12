Kerstpakketten in ‘crisisjaar’ 2022: ‘Mijn zoon kreeg van Action meer dan ik ooit in de zorg kreeg’

personeelstekort in de bouw ‘De mensen in pak verdienen niet meer dan de jongens op de bouwplaats’

Het personeelstekort in de bouw is groot. Zo’n 25.000 vacatures staan open en naar verwachting zal dit aantal in de toekomst zo groot blijven. De sector heeft moeite jongeren te bereiken. Carmen Bruinenberg (20) en Ruben van Kampen (25) kozen wel voor een baan in de bouw en vertellen hoe dat bevalt.

15 december