Kilometergeld voor duizenden dooie mus: helft werknemers krijgt geen reiskostenvergoeding

,,Van de 6 miljoen mensen die onder een cao vallen, is voor 2,6 miljoen een reiskostenvergoeding afgesproken’’, zegt Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van FNV. ,,Dat is heftiger dan ik verwachtte.’’ En van die werknemers krijgt slechts een derde de maximale onbelaste vergoeding van 19 cent per kilometer.