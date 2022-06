Klaas is erfrechtspecialist: ‘Mooi als we na lang zoeken toch de erfgenaam kunnen vinden’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Klaas Zondervan (40). Hij is erfrechtspecialist bij Erfgenamenonderzoek.nl.

Wat doe je precies?

,,Ik zoek uit wie de erfgenamen zijn van overledenen zonder testament, kinderen of huwelijkspartner. De notaris kan namelijk zonder deze informatie de erfenis niet verdelen. Als dit gebeurt, word ik ingeschakeld om de rechtmatige erfgenamen op te sporen. Dat kan best ingewikkeld zijn, zeker als een deel van de familie in het buitenland woont. Ik duik dus geregeld in buitenlandse bevolkingsregisters en kerkregisters om stambomen bij elkaar te puzzelen.”

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

,,Het was eigenlijk puur toeval. Op een avond was mijn vrouw het Britse televisieprogramma Heir hunters aan het kijken. Dit lijkt op het Nederlandse programma De erfgenaam, waar ik zelf ook aan meedoe. Ze zoeken in dit tv-programma rechtmatige erfgenamen van onbekende nalatenschappen. Mijn vrouw vond het wel iets voor mij. Ik heb rechten gestudeerd en mijn grootste hobby was stamboomonderzoek. Ik had al mijn hele familie in kaart gebracht via MyHeritage, een platform dat je helpt je achtergrond te onderzoeken.”

,,We zijn inmiddels tien jaar verder en ik heb het beroep zelf in Nederland op de kaart gezet. Je had wel genealogen, oftewel stamboomonderzoekers, maar nog niemand die op zo'n grote schaal op zoek ging naar rechtmatige erfgenamen. Inmiddels heeft mijn bedrijf jaarlijks zo'n zestig à zeventig verschillende onderzoeken lopen.’’

Hoe ziet je dag eruit?

,,Ik heb mijn kantoor aan huis. Ik begin om 09.00 uur en ga door zolang het nodig is. In mijn werk heb ik veel te maken met verschillende tijdzones, omdat ik ook samenwerk met buitenlandse collega's. Zij duiken dan voor mij in de nationale kerk- of bevolkingsregisters of weten precies hoe ze via-via iemand kunnen opsporen. Dat werkt veel efficiënter dan wanneer ik zelf het wiel moet uitvinden. Alleen moet ik dus soms ook 's avonds doorwerken.”

,,Daarnaast ben ik executeur van nalatenschappen en regel ik de verdeling van erfenissen namens erfgenamen of schuldeisers. Ook geef ik juridisch advies op erfrechtelijk gebied, zoals het opstellen van een testament. Maar mijn grootste hobby is toch wel het uitzoeken van erfgenamen. Op het eind van de dag zitten ik en mijn vrouw tv te kijken, terwijl ik op mijn laptop nog een stamboom aan het uitpluizen ben.’’

Wat is het leukste aan je baan?

,,De onderzoeken in exotische landen. In Nederland is iedereen tot 1811 wel terug te vinden in het het bevolkingsregister of de Burgerlijke Stand, maar dat is helemaal niet zo gebruikelijk in het buitenland. Is iemand bijvoorbeeld geboren in het toenmalige Nederlands-Indië? Dan zijn deze geboorteregisters niet meegenomen naar Nederland. Ze liggen daar in een loods te vergaan. Ook hierbij raadpleeg ik dan de registers van MyHeritage weleens als ‘richtingaanwijzer’, die hebben alles gedocumenteerd in een online database. Het is dan extra mooi als we na lang zoeken toch de rechtmatige erfgenaam kunnen vinden.’’

Welke zaak is je echt bijgebleven?

,,Er was een zaak met een slapende Zwitserse bankrekening. De eigenaar was jaren geleden overleden en zijn erfgenamen waren onbekend. Na lang onderzoek bleek dat zijn vrouw en zoon het geld kregen, alleen zijn zoon was inmiddels ook overleden - zonder testament, echtgenote en afstammelingen. Hierdoor ging het geld automatisch naar de vrouw/moeder, maar ook zij was na haar zoon overleden. Al haar geld, en dus ook de erfenis van haar man, had ze overgedragen aan de staat Israël.”

,,Mijn honorarium moest betaald worden uit de erfenis. Oftewel het geld op de Zwitserse bankrekening. Ik mocht dus opeens met Israël gaan onderhandelen over mijn vergoeding. En tot op heden ben ik daar nog steeds mee bezig.”

Blijf je dit werk doen tot aan je pensioen?

,,Zeker. Ik mag sowieso nog 25 jaar aan de slag, maar de kans is klein dat ik uiteindelijk achter de geraniums ga zitten. Dit werk is echt mijn hobby, dus ik kan het heel lang volhouden. En er zijn nog genoeg mogelijkheden om uit te bereiden. Zo ben ik bezig, met drie Joodse collega's, om een bedrijf op te zetten dat gespecialiseerd is in de restitutie van roofkunst. In de Tweede Wereldoorlog is er veel kunst van Joodse families gestolen. En ik hoop dat ik via stamboomonderzoek kan meehelpen om de rechtmatige eigenaars terug te vinden.”

