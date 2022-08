Lars (20) en Jens (21) zijn nu al eigenaren van een goedlopend bedrijf, met zestien werknemers in dienst

HOE IS HET NU MET? Familie Kaan deed ‘Ik Ver­trek-je’ naar andere kant van het land en runt nu enorm restaurant: ‘Botsen soms’

De Reeuwijkse familie Kaan besloot een jaar geleden het enorme De Berenrestaurant in het hartje van Doetinchem te gaan runnen. Een jaar later staan ze op een doordeweekse en vooral bloedhete dag met z’n allen paraat. Moeder Mirella (46) in de keuken met zoon Jordy (20), haar man Rien (51) en hun oudste zoon Nick (23) zijn in de zaak.

18 augustus