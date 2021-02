‘Laten we stoppen het woord ‘wappie’ rond te strooien’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: wappies

De coronacrisis verdeelt Nederland in twee kampen. Aan de ene kant de Brave Burgers die zich aan de regels houden, aan de andere kant de ‘Coronaso’s’, die zich er niets van aantrekken. Vaccinatiejuichers tegenover antivaxers. Weldenkenden aan de ene kant, complotgekkies aan de andere. De mainstream media versus vrijheidsstrijders. En, steeds vaker: normalo’s tegenover ‘wappies’.

Het woord ‘wappies’ wordt momenteel gretig gebruikt, door kranten en op tv, op sociale media, en zelfs in de Tweede Kamer, waar nota bene onze premier onlangs een collega-politicus verweet ‘in het kamp van de wappies’ te zitten. Het woord – oorspronkelijk gebruikt voor iemand die ‘hard gaat’ op een rave – is inmiddels totaal ingeburgerd. Het heeft zelfs iets schattigs: het doet denken aan de donzige poppetjes die ooit bij die grote kruidenier werden uitgegeven om kinderen hun ouders te laten aansporen meer boodschappen te kopen.

Superieur

Het gebruik van ‘wappie’ is echter niet onschuldig. Wanneer je iemand uitmaakt voor een wappie, plaats je hem of haar namelijk buiten het gesprek. Je zegt ermee: het maakt me niet uit wat jij denkt, want ik heb bij voorbaat besloten dat mijn denkbeelden superieur zijn aan die van jou, en dat niets van wat jij zegt van waarde kan zijn. Jij hebt geen andere mening, je bent gewoon een idioot! Sterker nog: door je in het ‘kamp van de wappies’ te plaatsen, hoef ik jou niet meer te zien als volwaardig medemens. Je bent minderwaardig, jij wappie.

We moeten stoppen afwijkende meningen meteen af te doen als idioot. Kritisch zijn over een avondklok of winkelsluiting maakt iemand geen wappie. Wantrouwen jegens een nieuw vaccin maakt iemand geen wappie. Moeite hebben met een mondkapjesplicht maakt iemand geen wappie. Zelfs het idee ‘dat het allemaal wel meevalt’ maakt iemand geen wappie. Dat iemand een andere mening is toegedaan dan jij, is soms lastig. Het maakt hem of haar echter niet gek en geen onmens.

Quote Dat iemand een andere mening is toegedaan dan jij, is soms lastig. Het maakt hem of haar echter niet gek en geen onmens

Laten we stoppen het woord ‘wappie’ rond te strooien. Het getuigt niet van respect, en is bovendien nogal kinderachtig. Het verdeelt, in plaats van te verenigen. Het nationale gesprek rond corona behoeft geen schoolpleingedrag, ook niet in verkiezingstijd. Laten we elkaar – ook al verschillen we stevig van mening – als volwassenen blijven benaderen: binnen je eigen kring, op het werk, op tv en de ‘socials’, en ja, ook in de Tweede Kamer. Laten we het woord ‘wappie’ dan ook weer uitsluitend gebruiken waarvoor het ooit bedoeld was: om iemand aan te duiden die op een festival volledig uit zijn plaat gaat.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020)

Dit zijn de tips van Thijs om het thuiswerken nog even vol te houden:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.