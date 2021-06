Legt Wibra rekening lockdown bij personeel? Textielketen is zich van geen kwaad bewust

Zo zit het met die 35 euro per uur voor zzp’ers: geen minimumta­rief, wel een norm

4 juni Verwarring in zzp-land: in het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers hebben gesloten wordt gesproken over een ‘tarief’ van 30 à 35 euro per uur. Dat betekent echter niet dat elke zelfstandige meer dan drie tientjes per uur kan afdwingen.