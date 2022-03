‘Leidinggevende moet kunnen zeggen dat iemand te dik is en te weinig beweegt’

Heba (32) en Abd (31) ontvlucht­ten de oorlog, maar zien nu in Nederland hun droom in duigen vallen

Een gerichte raketaanval waardoor granaatscherven je raken of vijf maanden lang onterecht in een gevangenis zitten zonder je moeder te kunnen zien; Heba Savän (32) en haar man Abd Alnaab (31) maakten de oorlog in Syrië van dichtbij mee. In 2015 vluchtten ze naar Nederland, waar ze met een goedlopende bruidswinkel een nieuw bestaan wisten op te bouwen. Totdat corona roet in het eten gooide. ,,Onze droom is in duigen.”

3 maart