Léon is data-analist: ‘Deze baan past goed bij me, ik ben vrij precies’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Léon van der Lee (32), data-analist bij Relevant Online.

Hoe ben je aan deze baan gekomen?

,,Ik werkte hiervoor als freelance fotograaf en maakte als motion graphic designer video’s en animaties. Door corona werd het lastiger om werk te vinden. En misschien is het voor sommigen heel anders, maar ik vond het ook erg lastig om een hobby als baan te hebben. Het liep teveel in elkaar over. Daarom heb ik me laten omscholen. Ik wist eerst nog niet naar wat, tot mijn vrouw een opleiding tot data-analist van Ironhack zag. Ze vond het echt iets voor mij, omdat ik altijd iets heb gehad met cijfertjes en grafieken.”

Wist je al wat een data-analist precies doet?

,,Nee, ik wist eerlijk gezegd totaal niet wat het werk inhield. Het was voor mij een echte ontdekkingstocht. Ik kwam er al wel snel achter dat de opleiding inderdaad goed bij mijn persoonlijkheid past, ik ben heel precies, op het neurotische af. Bezig zijn met data past daarom goed bij me. Via een intakegesprek bij Ironhack kon ik echt kijken of het wat voor me was. Ik moest ook IQ-test en wiskundetest afleggen. Daarna begon de ‘bootcamp’. Je gaat dan echt aan het werk, ik heb in korte tijd wel 400 uur gemaakt. Dat was pittig, maar ik wilde de opleiding graag afronden en dat is gelukt.”

Dus nu kun je heel goed uitleggen wat het werk inhoudt.

,,Ja, je houdt je bezig met het verzamelen van gegevens. Een groot deel van het werk is de cleaning van de datasets. Soms worden de data niet goed aangeleverd of datasheets niet goed ingevuld. Die moeten wel compleet zijn voor je ze kan gaan analyseren. De analyses worden gebruikt om bijvoorbeeld grafieken mee te maken of voorspellingen mee te doen. Voor Relevant Online doe ik nu veel webanalyses en kijk hoe mensen zich gedragen op een site. Die data kunnen we gebruiken om de site te verbeteren.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Iets creëren. Dat creatieve vind ik nog steeds erg leuk. Maar de cleaning van data vind ik ook altijd erg fijn om te doen. Ik houd van dingen netjes maken en organiseren. Als ik eerder geweten had dat dit werk me zo goed ligt, had ik er misschien wel eerder voor kunnen kiezen. Maar achteraf is het makkelijk praten.”

Hoe zit het eigenlijk met de stress?

,,Van het werk zelf krijg ik geen stress, dat zou dan eerder van klanten en de werkomgeving komen. Wat ik soms wel stressvol vind, is dat alles in deze sector zo snel verandert. In vijf jaar tijd kan alles in de IT er ineens anders uitzien. Ervaring zegt niet zoveel in dit vak. De programmeertaal die je nu gebruikt, is waarschijnlijk straks weer vervangen. Blijven bijscholen is slim, dan blijf je in ieder geval op de hoogte.”

Zou je het je vrienden aanraden om dit ook te gaan doen?

,,Misschien wel de vrienden die meer op mij lijken. Het is computerwerk, dat moet je liggen. En je moet codering interessant vinden. Ik ben nu aan het kijken of ik misschien nog meer met codering kan gaan doen. Het lijkt me leuk om de technische kant op te gaan, richting het coderen. Ik duik graag ergens diep in.”

Je zit hier dus nog wel even goed.

,,Ja, ik had de opleiding gekozen met het idee dat deze branche de toekomst is. Ik dacht: als ik een switch ga maken, moet ik wel strategisch kiezen. Ik ben nu ook op een leeftijd dat ik meer behoefte krijg aan stabiliteit. Veel werk wordt in de IT geautomatiseerd, computers worden steeds slimmer. Maar aan de andere kant komt er ook steeds meer computer- en programmeerwerk bij. De komende tien jaar zit ik nog wel goed denk ik.”

En hoe gaat het met je hobby?

,,Ik fotografeer nog steeds, maar het is een stuk relaxter om daar nu mee bezig te zijn. Het is nu echt weer een hobby geworden.”

