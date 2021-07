Leven als een digitale nomade in ‘retrokantoor’ op wielen

Engelse fan die zich ziek meldde ontslagen nadat ze in beeld komt tijdens halve finale: ‘Toch zou ik het zo opnieuw doen’

9 juli Dat is dan een domper op de feestvreugde. Nina Farooqi (37), een Engelse fan die de halve finale tegen Denemarken op Wembley volgde, is de ochtend na de wedstrijd ontslagen. De reden? Ze had zich ziek gemeld om naar Londen te gaan en kwam tijdens de halve finale duidelijk in beeld.