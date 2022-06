Lonen stijgen, maar is dat genoeg? Experts uiten kritiek: 'Scheefgroei neemt toe’

Verplichte vrije dag na Hemelvaart: ‘Recht om vrij te nemen ligt bij werknemer’

Ga er maar vanuit: morgen is het rustiger op de weg – op vakantiegangers na – en er zijn een stuk meer lege stoelen in de spitstrein. Veel mensen hebben morgen een vrije dag, terwijl het helemaal geen officiële feestdag is. Mag een werkgever jou verplichten vrij te nemen?

26 mei