Mag je collega nooit meer schouderklopje geven? ‘Het gaat erom dat je signalen oppikt’

Nee, het is volgens psycholoog en seksuoloog Willeke Bezemer helemaal niet raar dat mensen zich na het Voice-schandaal afvragen: ga ík op de werkvloer weleens over de schreef? ,,Sterker: het is juist heel belangrijk dat mannen - want daar gaat het toch vooral om - weer even stilstaan bij de impact van seksuele intimidatie.’’ Maar mannen hoeven niet in een kramp te schieten. ,,Het zou hartstikke jammer zijn als zij nu de conclusie trekken: ik geef een collega nóóit meer een compliment over een mooie jurk.’’