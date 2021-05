Mart (19) geeft op TikTok uniek inkijkje in zijn leven als machinist

Al van kinds af aan is hij verzot op treinen. Mart Hoogeveen (19) uit Heerlen maakte van zijn passie zijn beroep en werkt sinds kort als machinist bij de NS. Naast de normale werkzaamheden heeft hij een extra passie: het vastleggen van het treinleven op zijn socialmediakanalen. Op TikTok stellen kijkers vragen, die hij naar eer en geweten beantwoordt, waardoor je alles te weten komt over het werk als machinist en de trein.

Jongste machinist

Met zijn 19 jaar is hij één van de jongste machinisten in Nederland: Mart Hoogeveen, beter bekend als MachinistMart. Hij heeft al van kinds af aan een liefde voor treinen. Waarom? De snelheid. ,,Ik woonde dichtbij het station en vond het zo ontzettend gaaf om zo’n groot stalen ding met 120 km/uur voorbij te zien scheuren”, vertelt Mart. ,,Op de middelbare school wilde ik al snel machinist worden.”



En zo zit hij een aantal jaar later zelf achter het spreekwoordelijke stuur van een trein. Sinds een paar maanden mag hij zelfstandig de trein besturen. Dat vindt hij behoorlijk gaaf, en niet alleen maar vanwege de snelheid. ,,Ik kom overal, zoals toen ik laatst het traject Maastricht-Alkmaar had. Je ziet het hele land en dat is een prachtig uitzicht vanuit de trein. Het voelt ongelofelijk gaaf om dat allemaal te zien”, vertelt Mart.

Social media

Maar, er zijn niet veel leeftijdsgenoten die daar hetzelfde over denken. In de kantine is Mart vaak een vreemde eend in de bijt vanwege zijn leeftijd. Om ze te overtuigen machinist te worden, deelt hij op social media zijn verhalen met jongeren. Hij start hiervoor een Instagramaccount en begint ook zijn eigen - kindvriendelijke - website. Hier maken kinderen op een toegankelijke wijze kennis met het vak en kunnen bezoekers (soms live!) via een kaartje meekijken waar Mart met zijn trein rijdt.



En dat levert soms bijzondere momenten op. Vooral jonge enthousiastelingen volgen Mart graag op de voet. Letterlijk. ,,Ik deel mijn traject wekelijks op mijn website, zodat mensen zien waar ik rijd. Vorige week nog is er een jongetje helemaal naar Amsterdam Centraal gekomen om mijn trein te spotten. Dat is toch wel bizar, maar ook heel cool tegelijk.” Het doel om meer jonge mensen enthousiast te maken is dus in ieder geval behaald.

TikTok

Maar, Instagram en een website waren niet genoeg voor Mart. Een half jaar geleden startte hij daarom een TikTokaccount. “Het leek mij ontzettend leuk om juist daar ook jongeren te benaderen. Ik begon eigenlijk op een simpele manier, namelijk zo van: ‘Hey, jongens, hebben jullie misschien vragen? Ik ben machinist, weet een hoop, dus kom maar door.’ Na twee dagen had ik al bijna tweeduizend volgers en de vragen bleven maar komen.”



Mart laat alles uit de trein zien, maar een ding blijft eigenlijk altijd achterwege: zijn gezicht. En dat is niet omdat hij verlegen is. ,,Op mijn Instagram en website staat een figuur centraal, namelijk een animatie van mij. Die komt ook terug op mijn TikTok, maar ik ga binnenkort wel experimenteren met het laten zien van mijn gezicht. Een soort mini-vlogs. Ook omdat ik denk dat het nog aantrekkelijker is voor jongeren om een gezicht bij filmpjes te hebben.’’

Blijven inspireren

“Ik ben begonnen met social media voor mijn plezier. Ik vind het enorm leuk om alles als in een soort dagboek bij te houden en daarmee jongeren te inspireren. Het is leuk dat het aantal likes en volgers blijft groeien, maar dat is niet het belangrijkste. Ik ben pas negentien en heb nog niet veel meegemaakt. Hoe ouder ik word, hoe meer mooie treinverhalen er bijkomen. Door die te delen wil ik blijven inspireren”, besluit Mart.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

