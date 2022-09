Meer uren werken? ‘Nederlanders vinden privéleven heel belangrijk’

FNV komt met eisenpak­ket om een nationale inkomens­cri­sis te bezweren

Dat de overheid miljarden wil steken in lastenverlichting om voor burgers de pijn van de torenhoge prijzen te verzachten, noemt de FNV een stap in de goede richting. Maar de vakbond eist meer en richt zijn pijlen vooral op werkgevers. ,,Zij moeten nu echt over de brug komen”, waarschuwt vakbondsvoorzitter Tuur Elzinga.

1 september