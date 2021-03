Meisje (15) moet volgens woeste vader gratis werken, Jumbo voelt zich ‘aan schandpaal genageld’

‘Hier zakt mijn broek van af’, schrijft de Aaltenaar in een bericht op Facebook waarin hij zijn frustratie uit. In korte tijd kreeg hij meer dan tweehonderd reacties.



Supermarkt Jumbo Leussink uit Aalten voelt zich hierdoor ‘aan de digitale schandpaal genageld’ en had liever eerst de kans gekregen de zaak goed uit te zoeken. ,,Daar zijn we nu druk mee bezig. Het is jammer dat er gelijk een bericht op Facebook komt”, zegt supermarkteigenaar Tijn Leussink.



De kwestie: het 15-jarige meisje werkt in de avond twee uurtjes bij de supermarkt in Aalten. In die tijd moet ze een bepaalde productie halen. Dat is haar een paar keer niet gelukt en daardoor heeft ze regelmatig een uur langer moeten doorwerken.



Logisch, zou je zeggen, ware het niet dat ze dit extra uur niet betaald krijgt en ze krijgt er evenmin compensatie voor. ,,Dat kan toch niet? Wie gaat er nou een uur voor niks werken?”, zegt Van de Groep.