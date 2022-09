Mentale problemen? Meeste leidinggevenden nemen je waarschijnlijk niet aan

Een angststoornis, een burn-out of depressieve klachten. Bijna de helft van de Nederlanders krijgt ermee te maken. Is het dan slim om dit aan je (toekomstige) werkgever te melden of kan je het beter voor jezelf houden? Promovenda Kim Janssens van Tilburg University zocht het uit.

Uit het promotieonderzoek van Janssens blijkt dat maar liefst 64 procent van de Nederlandse leidinggevenden niet snel een sollicitant aanneemt zodra ze weten dat diegene psychologische problemen heeft. ,,Zelfs als deze problemen over zijn, gaat bijna een derde van de werkgevers liever op zoek naar een andere kandidaat”, vertelt Janssens.

Voor dit onderzoek nam de promovenda een enquête af bij 670 leidinggevenden in Nederland. ,,Hieruit bleek ook dat slechts 7 procent een slechte ervaring heeft gehad met een werknemer met mentale problemen. 52 procent had zelfs goede ervaringen.” Het is voor Janssens dus onbekend waar de ‘koudwatervrees’ bij werkgevers vandaan komt. ,,Het lijkt dus niet gebaseerd op ervaring, maar vooral op vooroordelen.”

Quote Er is geen goed of fout in dit verhaal. Soms is het beter om te vertellen en soms kan je het beter achterhou­den Kim Janssens

Discriminatie op de werkvloer

Dit wordt bevestigd door cijfers uit het NEMISIS-onderzoek van het Trimbos-instituut. Zo heeft namelijk 43 procent van de Nederlanders psychologische problemen. ,,Dat is bijna de helft. Werkgevers hebben dus allang iemand met dergelijke problemen in dienst, zonder dat ze het zelf weten.” Hierom wil Janssens dat mensen zich bewust worden van de mogelijke discriminatie op de werkvloer en bij een sollicitatiegesprek. ,,Stel je bent sterker uit een burn-out gekomen en je vertelt dit trots aan je toekomstige werkgever. Dan zou één op de drie leidinggevenden in Nederland je door het stigma dus toch niet snel aannemen.”

Dit blijkt ook uit het tweede gedeelte van het promotieonderzoek. Janssens heeft een jaar lang 153 werklozen met mentale problemen gevolgd. ,,Zij hadden allemaal een bijstandsuitkering en waren op zoek naar een baan.” Via loting heeft Janssens deze mensen in twee groepen ingedeeld. De ene helft kreeg hulp bij het communiceren over hun mentale problemen bij een (toekomstige) werkgever. Ze kregen advies over de voor- en nadelen van openheid, en werden gestimuleerd om na te denken over de eigen situatie. De andere helft - de controlegroep - kreeg deze hulp niet. Zij bleven dus op dezelfde manier op solliciteren als voor het onderzoek.

Dubbel zo succesvol

Janssens: ,,De mensen uit de hulpgroep hadden na een half jaar twee keer vaker een baan bemachtigd dan de controlegroep (51 procent versus 26 procent). Na een jaar hadden in de hulpgroep ook twee keer zoveel mensen het werk succesvol behouden (49 procent versus 23 procent). Deze uitkomst is niet te wijten aan het personeelstekort. ,,Mijn onderzoek liep van 2018 tot 2020. Dus voordat de krapte op de arbeidsmarkt heel nijpend werd.” Daarnaast heeft de loting uitgesloten dat het resultaat kon worden beïnvloed door bijvoorbeeld het opleidingsniveau of het charisma van de sollicitant.

Het heeft dus zeker nut om na te denken welk effect openheid over mentale problemen heeft. ,,Er is geen goed of fout in dit verhaal. Soms is het beter om te vertellen en soms kan je het beter achterhouden. Dat is per persoon en situatie anders”, vertelt Janssens. ,,Het is vooral belangrijk dat mensen hiervan op de hoogte zijn en weten dat hun openheid er soms voor kan zorgen dat ze de baan niet hebben.”

