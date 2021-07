Met de bus vanuit Polen op weg naar werk is soms de enige optie: ‘Anders gingen we dood van de honger’

Ter Aar, de Oostkanaalweg, op een gewone dinsdagmiddag. Druppels vallen in de plassen op het campingterrein. Achter hekken die zijn afgeschermd met doek, ligt een groot, groen open veld. ‘s Winters is dit het domein van de ijsclub, maar op dagen als deze, zo tegen het begin van de zomer, steken de witte chalets af tegen de groene weilanden.



Wie niet beter weet, waant zich op een camping. Waar mensen bij elkaar komen na een lome vakantiedag, de was doen en bedenken of ze de barbecue zullen aansteken of toch even het dorp ingaan voor een bezoek aan een restaurant. Maar niets is minder waar.